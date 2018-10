Comuni: Anci Veneto, da Mef via libera ad utilizzo avanzi di amministrazione (2)

(AdnKronos) – “Queste risorse – spiega la Presidente Maria Rosa Pavanello – possono rappresentare uno strumento utile ed utilizzabile per i nostri Comuni in grado di sbloccare e liberare gli investimenti. In Veneto molti Comuni hanno già estinto i prestiti e così, pur essendo fra […]

(AdnKronos) – “Queste risorse – spiega la Presidente Maria Rosa Pavanello – possono rappresentare uno strumento utile ed utilizzabile per i nostri Comuni in grado di sbloccare e liberare gli investimenti. In Veneto molti Comuni hanno già estinto i prestiti e così, pur essendo fra quelli meno indebitati e con meno personale di tutta Italia, si ritrovano a poter effettuare solo la spesa corrente. Sembra quasi un paradosso, ma i paletti e le norme della finanza pubblica penalizzano gli enti virtuosi. Con gli avanzi di amministrazione possiamo creare un meccanismo in grado di mettere in moto gli investimenti”.

“Il 24 ottobre alla prossima assemblea nazionale dell’Anci – conclude Pavanello – faremo il punto della situazione sugli avanzi di amministrazione per continuare il percorso intrapreso su questa partita che sta portando risultati importanti e su cu l’Anci Veneto è in prima linea”.