Autostrade: Zaia, si va verso mantenimento in capo al pubblico A4 E A22

Venezia, 27 set. (AdnKronos) – “Anche grazie all’ottimo lavoro svolto a Bruxelles dal Ministro Toninelli e dai suoi tecnici, ci si avvia a grandi passi e a forte velocità verso il mantenimento in capo al capitale pubblico delle autostrade A4 e A22”. Lo afferma il Presidente della Regione […]

Venezia, 27 set. (AdnKronos) – “Anche grazie all’ottimo lavoro svolto a Bruxelles dal Ministro Toninelli e dai suoi tecnici, ci si avvia a grandi passi e a forte velocità verso il mantenimento in capo al capitale pubblico delle autostrade A4 e A22”. Lo afferma il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che oggi, accompagnato dall’Assessore alle Infrastrutture Elisa De Berti, insieme ai colleghi Presidenti del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, e delle Province Autonome di Trento, Ugo Rossi, e Bolzano, Arno Kompatcher, ha partecipato a Roma a un incontro col Ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli.

“L’obbiettivo di un accordo teso a garantire l’ottenimento della concessione autostradale a una società a totale capitale pubblico è ormai a portata di mano – prosegue Zaia – perché sono stati chiariti numerosi aspetti tecnici, e gli ultimi paletti posti dalla UE si stanno sciogliendo grazie anche al lavoro della tecnostruttura ministeriale che ha lavorato giuridicamente su una soluzione che ha trovato favorevole accoglienza negli uffici dell’Unione. Siamo dunque in piena fase operativa, mancano solo alcune limature, e siamo ormai prossimi a giro di boa. Ancora una volta la Regione Veneto, insieme alle Regione Friuli Venezia Giulia e alle Province Autonome di Bolzano e Trento che condividono questo progetto, dà prova di una operatività unica”.

“Piena fiducia quindi in questo percorso nuovo – conclude Zaia – e avanti tutta verso un obbiettivo importante e ambizioso”.