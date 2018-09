Lombardia: Rolfi, al via tavolo ufficiale per settore suinicolo

Milano, 25 set. (AdnKronos) – “Ho deciso di istituire un tavolo ufficiale in Regione Lombardia per il settore suinicolo: il settore ha bisogno di fare sistema”. Lo annuncia Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. La decisione è stata assunta dopo che, la settimana […]

Milano, 25 set. (AdnKronos) – “Ho deciso di istituire un tavolo ufficiale in Regione Lombardia per il settore suinicolo: il settore ha bisogno di fare sistema”. Lo annuncia Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. La decisione è stata assunta dopo che, la settimana scorsa, i rappresentanti dei macelli hanno disertato la Commissione unica nazionale-Cun, riunita a Mantova per fissare i prezzi indicativi dei suini da macello, organismo al cui interno siedono insieme agli allevatori.

“Trovo inaccettabile il comportamento tenuto dalla parte industriale del settore suinicolo, che ha deciso di non presentarsi alle Commissioni uniche nazionali, in cui i rappresentanti del comparto erano chiamati a fissare i prezzi -sottolinea Rolfi-. Questo atteggiamento va contro il senso stesso dell’organismo, perché impedisce un accordo e bene ha fatto il ministero a richiamare l’attenzione e a stigmatizzare”.

“Le Cun devono funzionare per garantire trasparenza e prezzi chiari -aggiunge il responsabile lombardo dell’Agricoltura-. Il tavolo regionale servirà a collaborare per migliorare la prevenzione nei confronti della fauna selvatica per controllare la peste suina africana. Parleremo poi della gestione del benessere animale partendo dal problema della prevenzione del taglio delle code dei suini per la quale Regione Lombardia si è già mobilitata e collabora con le aziende”. E conclude: “In funzione dei continui richiami normativi da parte dell’Europa, è necessario fare sistema per prepararsi e dedicare apposite misure del Psr”.