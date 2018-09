Lombardia: a ottobre confronto con Consiglio Fvg su autonomia

Milano, 25 set. (AdnKronos) – Il 18 e 19 ottobre prossimi i Consigli regionali di Lombardia e Friuli Venezia Giulia avvieranno un confronto sul tema dell’autonomia e nel percorso intrapreso dalla Lombardia con il governo nazionale, il modello friulano sarà un riferimento importante in particolare […]

Milano, 25 set. (AdnKronos) – Il 18 e 19 ottobre prossimi i Consigli regionali di Lombardia e Friuli Venezia Giulia avvieranno un confronto sul tema dell’autonomia e nel percorso intrapreso dalla Lombardia con il governo nazionale, il modello friulano sarà un riferimento importante in particolare su materie come la sanità, i trasporti e la motorizzazione. E’ quanto emerso oggi dall’incontro tenutosi a Palazzo Pirelli tra il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Zanin, alla presenza del presidente della commissione speciale lombarda sull’Autonomia Mauro Piazza e del presidente uscente dell’Assemblea regionale friulana e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome Franco Iacop.

“Le parole del ministro per gli Affari regionali Erika Stefani sono incoraggianti -evidenzia Alessandro Fermi- ma ora bisogna iniziare a tradurre le aspettative in qualcosa di concreto”. E “come Consiglio regionale, forti del mandato avuto dal referendum del 22 ottobre scorso, intendiamo esercitare una funzione propositiva e di stimolo costante al fine di accelerare e perfezionare il percorso verso l’autonomia e il riconoscimento di maggiori competenze sulle materie da noi indicate”.

L’appuntamento del 18 e 19 ottobre avrà luogo presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e vi prenderanno parte, insieme al presidente Fermi, gli altri componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo e i componenti dell’ufficio di presidenza della commissione speciale Autonomia e riordino degli enti locali.