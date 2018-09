Marmolada: Consiglio veneto, via libera a mozione ‘sì a intesa 13 maggio 2002’

Belluno, 24 set. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale del Veneto si è riunito oggi, in seduta straordinaria, presso il Museo della Grande Guerra di Punta Serauta della Marmolada, nel Comune di Rocca Pietore, per l’esame della Mozione, di cui il consigliere Franco Gidoni (Ln) è primo firmatario, […]

Belluno, 24 set. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale del Veneto si è riunito oggi, in seduta straordinaria, presso il Museo della Grande Guerra di Punta Serauta della Marmolada, nel Comune di Rocca Pietore, per l’esame della Mozione, di cui il consigliere Franco Gidoni (Ln) è primo firmatario, relativa a ‘Gruppo della Marmolada: si dia seguito al Protocollo d’Intesa sottoscritto il 13 maggio 2002’.

Al termine dell’esame in aula, la Mozione è stata approvata con 32 voti favorevoli su 35 consiglieri presenti; il Gruppo M5S, pur presente, non ha partecipato alla votazione avvenuta con appello nominale.

Il relatore Gidoni ha sottolineato “La Marmolada, nota come ‘Regina delle Dolomiti’, è un gruppo montuoso delle Alpi, la cui cima più alta è Punta Penia (3.343 m), collocato tra Veneto e Trentino. La questione relativa ai confini amministrativi sul massiccio della Marmolada costituisce una lunga ed annosa vicenda iniziata nel 1911 e che ha portato, in data 13 maggio 2002, i legali rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Canazei e del Comune di Rocca Pietore, a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa relativo alla valorizzazione della Marmolada e all’individuazione dei confini sulla stessa”.