Lombardia: Rolfi, valorizzare dop in grande distribuzione, stop a similari (2)

(AdnKronos) – “Il valore delle materie prime -prosegue Rolfi- è stato tutelato, in questi anni difficili, dai prodotti certificati e da intelligenti piani di produzione. Abbiamo purtroppo registrato un calo dei consumi interni dovuto anche alle molte fake news sul latte”.

La Regione Lombardia “è pronta […]

La Regione Lombardia “è pronta lanciare una straordinaria campagna di comunicazione sul valore nutritivo di questo elemento”. L’obiettivo comune deve essere “valorizzare il grana, per dare valore alla materia prima e promuovere il ‘Made in Italy'”.