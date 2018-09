Scienza protagonista alla Biotech Week

Milano, 19 set. (AdnKronos) – Scienza e biotecnologie protagoniste in oltre 35 città italiane. Al via, dal 24 al 30 settembre, la sesta edizione della Biotech Week. Sette giorni di eventi e manifestazioni per raccontare le biotecnologie e celebrare il ruolo chiave che il biotech ha, e sempre più potrà […]

Milano, 19 set. (AdnKronos) – Scienza e biotecnologie protagoniste in oltre 35 città italiane. Al via, dal 24 al 30 settembre, la sesta edizione della Biotech Week. Sette giorni di eventi e manifestazioni per raccontare le biotecnologie e celebrare il ruolo chiave che il biotech ha, e sempre più potrà avere, nel migliorare la qualità della nostra vita. Una settimana durante la quale, lungo tutto lo stivale, oltre che in 4 continenti e 16 Paesi europei, sarà possibile intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta di un settore che ha generato nel 2016 un fatturato di oltre 11,5 miliardi di euro a livello nazionale e che conta, a fine 2017, 571 imprese attive nelle aree salute, agricoltura e zootecnia, industria e ambiente.

“L’Italia, con 100 appuntamenti in programma, si conferma il Paese con il maggior numero di iniziative a livello europeo -spiega Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, l’associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, che promuove e coordina l’iniziativa a livello italiano fin dalla sua prima edizione-. Laboratori, conferenze, seminari, visite guidate, dibattiti pubblici sul ruolo e le potenzialità del biotech, così come spettacoli, playdecide, contest e tanti eventi a ‘porte aperte’ offriranno la rara occasione di conoscere e sperimentare in prima persona le innumerevoli applicazioni e le straordinarie opportunità che le biotecnologie offrono al miglioramento della vita di tutti”.

“Grazie a questa manifestazione, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, anche un pubblico di non esperti potrà avvicinarsi a un settore vitale, ad alto tasso di innovazione e potenzialmente strategico per la crescita economica futura di tutto il Paese”, assicura Palmisano.

Il programma, ricco ed eterogeneo, è realizzato con la collaborazione di numerose istituzioni, aziende, scuole, centri universitari e di ricerca, parchi scientifici, teatri, musei, fondazioni e associazioni che, anche quest’anno, hanno voluto aderire all’iniziativa organizzando un evento sul tema biotech. Gli eventi che si alterneranno durante la Biotech Week sono pensati per una platea il più ampia possibile: dai ricercatori agli addetti ai lavori, a istituzioni e giornalisti, includendo pazienti, famiglie e studenti, dalle scuole elementari alle università.

Importante il sostegno che negli anni le istituzioni hanno continuato a confermare alla manifestazione: l’iniziativa, che nel 2015 ha ottenuto la ‘medaglia del presidente della Repubblica’ quale premio di rappresentanza, gode quest’anno del patrocinio del Senato della Repubblica. All’interno del programma 2018 della settimana, il Technology Forum Life Sciences, evento organizzato da The European House Ambrosetti con Assobiotec e Cluster Alisei, ha inoltre ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati.

Per conoscere nel dettaglio ogni evento della settimana italiana, è possibile scaricare il programma completo alla pagina http://bit.ly/EBW2018_Programma. Collegandosi al sito http://www.biotechweek.org/ si potrà invece avere una panoramica degli eventi europei. Tutti gli appuntamenti della settimana potranno inoltre essere seguiti e commentati usando gli #EBW2018 #GBW2018 e #biotechweek