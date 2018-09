Commercio: Acerbo, d’accordo con Di Maio su domeniche, non sia solo annuncio (2)

(AdnKronos) – Rifondazione Comunista, aggiunge Acerbo, “è sempre stata contraria alla norma di Monti. Io sono stato anche promotore di un referendum per l’abolizione. Riuscii a far approvare il quesito dalla Regione Abruzzo con l’appoggio di sindacati e associazioni dei commercianti. Si associò solo […]

(AdnKronos) – Rifondazione Comunista, aggiunge Acerbo, “è sempre stata contraria alla norma di Monti. Io sono stato anche promotore di un referendum per l’abolizione. Riuscii a far approvare il quesito dalla Regione Abruzzo con l’appoggio di sindacati e associazioni dei commercianti. Si associò solo la Regione Veneto, nessuna a guida centrista o Pd. Essendo necessarie 5 regioni non riuscimmo a indire il referendum. Su mia proposta abbiamo aperto la campagna elettorale di Potere al popolo! con volantinaggi contro l’ipersfruttamento nei festivi davanti a decine di centri commerciali in tutta Italia il 25 e 26 dicembre. È doveroso ricordare che il Pd e parte della stampa mistificano la questione delle chiusure domenicali”.

Le aperture, rileva Acerbo, “c’erano anche prima di Monti ma erano regolamentate da comuni e regioni e oggetto di contrattazione con sindacati e organizzazioni di categoria. Certo non si poteva stare aperti 365 giorni all’anno ma si potevano turnare aperture. La legge iperliberista italiana non c’è negli altri paesi europei e in Germania paese che ci indicano sempre come modello le aperture domenicali sono 10 in un anno. Non regge nemmeno il paragone con i servizi essenziali e neanche con ristorazione”.

Insomma, conclude il segretario nazionale del Partito Rifondazione Comunista, “non è vero che la domenica sarà tutto chiuso ma semplicemente lavoratrici e lavoratori della grande distribuzione avranno la possibilità di godere del diritto alla festa, al rapporto con figli e familiari, alla gita, al riposo. Se a ferragosto o il 25 aprile e il Primo Maggio i centri commerciali rimarranno chiusi non sarà un problema ma una conquista di civiltà”.