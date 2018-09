Confetra: Giamberini eletto presidente Campania (2)

(AdnKronos) – In occasione della nostra assemblea nazionale in programma a Roma il 17 ottobre, sottolinea soddisfatto il presidente di Confetra Nereo Marcucci, “presenteremo la nostra nuova organizzazione territoriale sempre più vicina alle realtà locali. Abbiamo iniziato questo lavoro da Campania, […]

(AdnKronos) – In occasione della nostra assemblea nazionale in programma a Roma il 17 ottobre, sottolinea soddisfatto il presidente di Confetra Nereo Marcucci, “presenteremo la nostra nuova organizzazione territoriale sempre più vicina alle realtà locali. Abbiamo iniziato questo lavoro da Campania, Puglia, Sicilia perchè è nel Sud del Paese dove è più pressante la necessità di una battaglia per lo sviluppo. Siamo con le associazioni e con gli imprenditori che guardano avanti nonostante le tante problematiche che frenano le possibilità di sviluppo”.

La costituzione di Confetra Campania è stata promossa dai delegati territoriali di Fedespedi/Accsea: Domenico De Crescenzo – Ermanno Giamberini; Fedit/Accsea: Chiara Inizio – Cristiano Chianese; Anasped/Assospena: Augusto Forges Davanzati; Federagenti/Assoagenti: Stefano Sorrentini; TrasportoUnito: Attilio Musella.