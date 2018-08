Migranti: testimone, lo scafista gettò la bussola in mare

Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Uno degli scafisti che guidavano il gommone soccorso il giorno prima di Ferragosto dalla nave Diciotti della Guardia costiera, durante la traversata dalla Libia alla Sicilia, “ha gettato in mare la bussola”. A raccontarlo agli investigatori è uno dei testimoni sentiti […]

Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Uno degli scafisti che guidavano il gommone soccorso il giorno prima di Ferragosto dalla nave Diciotti della Guardia costiera, durante la traversata dalla Libia alla Sicilia, “ha gettato in mare la bussola”. A raccontarlo agli investigatori è uno dei testimoni sentiti a verbale che ha accusato i quattro scafisti finiti in carcere. Indicando uno degli scafisti il giovane testimone, come scrive il gip nell’ordinanza, ha detto: “E’ lui che ha condotto per tutto il viaggio la nostra imbarcazione. E’ la stessa persona che ha gettato in mare la bussola. Preciso che quel soggetto così come gli altri due egiziani non erano presenti all’interno dei capannoni in cui noi eravamo rinchiusi in Libia”. “Ho avuto modo di vederli per la prima volta – racconta – sulla barca prima di partire. Preciso che ho visto il conducente dell’imbarcazione, ovvero il soggetto che ancora prima di partire parlava con i libici, ossia gli uomini armati del trafficante Abdusalam”. Sono stati numerosi i testimoni che hanno riconosciuti i quattro scafisti.