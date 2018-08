Incidenti: lunga scia di sangue in Sicilia, 4 morti e altrettanti feriti (2)

(AdnKronos) – La seconda vittima a Purgatorio, nel Trapanese. Qui a perdere la vita è stato un 28enne, Michelangelo Giano, la cui auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura con a bordo un uomo e una donna ricoverati al ‘Sant’Antonio Abate’. Le loro condizioni non sarebbero gravi, mentre […]

(AdnKronos) – La seconda vittima a Purgatorio, nel Trapanese. Qui a perdere la vita è stato un 28enne, Michelangelo Giano, la cui auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura con a bordo un uomo e una donna ricoverati al ‘Sant’Antonio Abate’. Le loro condizioni non sarebbero gravi, mentre per il 28enne non c’è stato nulla da fare.

Terzo incidente lungo la statale Palermo-Agrigento nei pressi di Cammarata. In questo caso a scontrarsi sono stati un’auto e un mezzo pesante. Un uomo è morto sul colpo e un’altra persona è rimasta gravemente ferita, interrotto il traffico tra Cammarata e bivio Manganaro.