Turismo: giro d’affari in Italia sfiora 132 mld euro in un anno

Milano, 9 ago. (AdnKronos) – Tra hotel, shopping, ‘tavola’ e intrattenimento, il giro d’affari nelle località turistiche italiane sfiora i 132 miliardi di euro in un anno. Oltre il 70% dei volumi arriva dalle località lombarde, dal Lazio, dal Veneto, dalla Toscana e dall’Emilia Romagna. […]

Milano, 9 ago. (AdnKronos) – Tra hotel, shopping, ‘tavola’ e intrattenimento, il giro d’affari nelle località turistiche italiane sfiora i 132 miliardi di euro in un anno. Oltre il 70% dei volumi arriva dalle località lombarde, dal Lazio, dal Veneto, dalla Toscana e dall’Emilia Romagna. Piemonte in pole position invece per attrattività con 763 comuni e oltre 35mila imprese che gravitano attorno al turismo tra negozi, alloggi, ristoranti, intrattenimento. La Valle d’Aosta è la regione in cui crescono di più le imprese nelle località turistiche:+12,8% in 5 anni.

Dal mare alla montagna, collina, laghi e terme, passando per le città d’arte fino alle località religiose, le mete prese di mira dai turisti italiani e stranieri, che punteggiano la penisola italiana, sono in tutto 2.821, vale a dire un comune su tre in Italia. Secondo la classificazione Istat delle località turistiche per l’elaborazione dei flussi di visitatori, si contano 350 città d’arte, 705 località collinari e 1.216 montane, 326 comuni marittimi e 130 lacuali, 90 località termali a cui si aggiungono 4 località religiose, che mettono in moto oltre 540 mila imprese del turismo.

Sono coinvolte in tutta Italia circa 280mila attività di commercio al dettaglio, 40mila imprese della ricettività, oltre 182mila ristoranti, 4.405 imprese di noleggio di auto biciclette e altri mezzi di trasporto, 2.222 servizi di biglietterie, di prenotazione e guide turistiche, 9.387 attività creative artistiche e di intrattenimento, più di 25mila attività sportive e 131 stabilimenti termali, una fitta rete di imprese che cresce in un anno dello 0,4% e del +1,9% in 5 anni.