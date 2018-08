Imprese: Cribis, provincia La Spezia al top per donne al vertice, 2° Benevento

Roma, 8 ago. (AdnKronos) – E’ La Spezia la provincia italiana che conta il maggior numero di aziende guidate da donne, seguita da diverse province del Sud, a cominciare da Benevento che si aggiudica il secondo posto. A stilare la classifica è Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nella business […]

Roma, 8 ago. (AdnKronos) – E’ La Spezia la provincia italiana che conta il maggior numero di aziende guidate da donne, seguita da diverse province del Sud, a cominciare da Benevento che si aggiudica il secondo posto. A stilare la classifica è Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nella business information, che ha analizzato la distribuzione delle aziende italiane con donne in posizioni decisionali o titolari di ditte e società.

Sul totale di oltre 6 milioni di aziende italiane, quelle in cui le donne ricoprono posizioni decisionali sono oltre 1 milione. Di queste, il 93,5% sono piccole imprese con 5 o meno dipendenti. La provincia italiana con la maggiore incidenza di aziende guidate da donne sul totale è La Spezia (33% sul totale aziende), seguita da Benevento (29%), Avellino, Enna, Frosinone, Grosseto (27%), Viterbo, Chieti, Campobasso, Siracusa (26%). Le province che invece registrano meno aziende guidate da donne sono Lodi, Lecco, L’Aquila, Bergamo, Como (19%), Reggio Emilia, Milano, Monza, Trento (18%) e Bolzano (17%).

A livello regionale è il Molise a mostrare l’incidenza maggiore con il 26% delle aziende guidato da donne, seguito da Basilicata e Abruzzo (25%). In coda Veneto (20%), Lombardia (19%) e Trentino-Alto Adige (17%). È bene ricordare, tuttavia, che considerando i valori assoluti e non l’incidenza, la Lombardia è la prima regione per numero di aziende con donne in posizioni decisionali o titolari di ditte e società.