Abruzzo: Di Maio, spero Giunta Senato consenta voto prima possibile

Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Spero che la Giunta per le autorizzazioni del Senato dica quando andare a votare in Abruzzo. No ai giochini, si deve andare a votare il prima possibile. Un presidente della Regione che fa anche il Senatore è difficile che faccia bene le due cose”.”. Così, a margine di un intervento a Pescara, il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio relativamente alla questione dell’incompatibilità del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso eletto senatore.