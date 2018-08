Carburanti: Staffetta Quotidiana, ancora bonaccia su listini

Roma, 3 ago. (AdnKronos) – E’ ancora bonaccia sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su […]

Roma, 3 ago. (AdnKronos) – E’ ancora bonaccia sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,633 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,614), diesel a 1,505 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,487); benzina servito a 1,749 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,658), diesel a 1,625 euro/litro (+1, pompe bianche 1,531); gpl a 0,652 euro/litro (+1, pompe bianche 0,639), metano a 0,964 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,954).

Quanto ai prezzi nelle diverse Regioni, tolte le Regioni di confine (Bolzano e Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Valle d’Aosta) è in Basilicata che si registrano i prezzi più cari. Il pieno meno caro si fa invece in Campania e Molise. La “classifica” viene stilata sulla base del prezzo del gasolio perché in diverse Regioni è in vigore un’imposta addizionale sulla benzina che “falsa” il confronto.