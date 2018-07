Sanità: martedì 31 in Regione Veneto firma per accordo su nuovo Polo Salute di Padova

Venezia, 27 lug. (AdnKronos) – Sarà stipulato martedì prossimo 31 luglio, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’Accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova.

La convocazione, firmata dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, è stata inviata oggi ai rappresentanti delle Istituzioni interessate: il Sindaco di Padova Sergio Giordani, il Presidente della Provincia Enoch Soranzo, il Rettore dell’Università, Rosario Rizzuto, il DG dell’Azienda Ospedaliera Luciano Flor.

La firma del significativo Accordo segue di pochi giorni l’assunzione da parte del Consiglio Comunale di Padova dell’atto che consente la cessione gratuita all’Azienda Ospedaliera di Padova delle aree individuate per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute.