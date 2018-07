Veneto: Crif, crescono richieste credito famiglie per mutui e prestiti personali

Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Nel I semestre 2018 in Veneto il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe è in aumento del +3,0% rispetto allo stesso periodo 2017, in controtendenza rispetto alla performance negativa rilevata a livello nazionale. E’ quanto emerge dal Barometro studio di Crif.

A […]

Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – Nel I semestre 2018 in Veneto il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe è in aumento del +3,0% rispetto allo stesso periodo 2017, in controtendenza rispetto alla performance negativa rilevata a livello nazionale. E’ quanto emerge dal Barometro studio di Crif.

A livello provinciale si registrano apprezzabili crescite nelle province di Padova (+7,7%) e Venezia (+4,8%) ma anche situazioni opposte, con Rovigo e Verona che registrano una contrazione rispettivamente del -3,5% e del -0,6%.

Relativamente agli importi medi dei mutui richiesti, invece, si registra un appiattimento complessivo, anche se il dato a livello regionale risulta leggermente inferiore alla media nazionale. La provincia di Verona registra l’importo più consistente, con 134.033 Euro mediamente richiesti, seguita a breve distanza da Padova, con 129.986 Euro. A Rovigo si rileva invece il valore medio più contenuto, pari a 104.263 Euro.