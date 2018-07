Veneto: Crif, crescono richieste credito famiglie per mutui e prestiti personali (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – L’andamento delle richieste di prestiti personali. Relativamente ai prestiti personali, infine, nel I semestre 2018 il Veneto evidenzia un incremento del numero di richieste pari a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, al di sopra della seppur positiva performance […]

(AdnKronos) – (Adnkronos) – L’andamento delle richieste di prestiti personali. Relativamente ai prestiti personali, infine, nel I semestre 2018 il Veneto evidenzia un incremento del numero di richieste pari a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, al di sopra della seppur positiva performance nazionale (+7,6%). La crescita è diffusa ma tra le province Treviso spicca con un robusto +19,4%, seguita da Vicenza (+10,0%). La variazione più contenuta si osserva invece a Belluno, con un seppur positivo +2,5% rispetto al I semestre 2017.

Per quanto riguarda l’importo medio dei prestiti personali richiesti in questa prima metà dell’anno, Padova si posiziona al primo posto in regione con 13.857 Euro richiesti. All’estremo opposto si colloca Belluno, con 12.353 Euro, seguita a breve distanza da Verona, con 12.432 Euro.

“Negli ultimi mesi le richieste di credito da parte delle famiglie hanno ripreso vigore: i prestiti consolidano la performance dell’intero semestre, mentre si conferma il trend di progressivo sviluppo del mercato dei nuovi mutui a fronte di un costante ridimensionamento delle surroghe, che vedono sempre più ridurre il proprio peso dopo il picco registrato nel 2015 – commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF -. In particolare va segnalata la brillante crescita dei prestiti personali, che rappresentano oltre un terzo delle richieste complessive. La dinamica dei prestiti finalizzati, che tipicamente sostengono l’acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie, appare invece più timida ma nei prossimi mesi potrebbe trovare nuovo impulso grazie alle campagne commerciali previste dagli operatori di settore”.