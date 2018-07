Sicilia: Corte Conti, spese correnti cresciute di un miliardo di euro

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Le spese correnti in Sicilia sono cresciute “tra il 2009 e il 2017 da 13 miliardi e 143 milioni di euro (87,84% della spesa totale) a 14 miliardi e 110 milioni di euro (78,52%)”, mentre quelle in conto capitale si sono ridotte da 1 miliardo e 609 milioni di euro (pari al […]

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Le spese correnti in Sicilia sono cresciute “tra il 2009 e il 2017 da 13 miliardi e 143 milioni di euro (87,84% della spesa totale) a 14 miliardi e 110 milioni di euro (78,52%)”, mentre quelle in conto capitale si sono ridotte da 1 miliardo e 609 milioni di euro (pari al 10,76% della spesa totale) a 795 milioni (4,43%), raggiungendo così il minimo storico assoluto”. E’ quanto si legge nella relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 2017 della Corte dei conti, presente anche il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. “Le dinamiche appena descritte caratterizzano anche l’ultimo triennio”, dicono i giudici contabili. “La Corte, pertanto, non può che esprimere una valutazione negativa in merito all’andamento degli investimenti che stride con i fondamentali dell’economia siciliana e con il noto gap infrastrutturale con il resto del Paes – dicono ancora i magistrati della Corte dei conti -Tra il 2015 e il 2017, gli stanziamenti definitivi relativi alle spese correnti si sono ridotti di 1,21 punti percentuali, mentre quelli per le spese in conto capitale hanno registrato una diminuzione del 20,47%”.