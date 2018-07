Sicilia: Corte conti, nel 2017 stop a flessione spese personale

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “La tendenza generale registrata negli ultimi esercizi è stata quella di una progressiva flessione della spesa per il personale, in linea con la riduzione della dinamica occupazionale e con il sostanziale blocco di quella retributiva. Nel 2017 questa spinta alla contrazione […]

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “La tendenza generale registrata negli ultimi esercizi è stata quella di una progressiva flessione della spesa per il personale, in linea con la riduzione della dinamica occupazionale e con il sostanziale blocco di quella retributiva. Nel 2017 questa spinta alla contrazione segna, però, un primo significativo arresto”. Così nella relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 2017 della Corte dei conti. “Gli impegni assunti dalla Regione per retribuzioni e contributi sociali registrano una riduzione pari al 4,5% su base annua, attestandosi a 791 milioni di euro (“Redditi da lavoro dipendente” da rendiconto), ma sono, di contro, compensati dagli incrementi (+4,1%) degli impegni di spesa per le pensioni (del cosiddetto “contratto 1”), talché la contrazione annua della spesa complessiva per il personale in servizio e in quiescenza è stata di scarsa rilevanza (-0,8%)”.

“Si consideri pure che il dato non comprende l’ulteriore aumento della spesa pensionistica sostenuta direttamente dal Fondo Pensioni Sicilia per il personale del c.d. “contratto 2” e si giova ancora del disallineamento temporale tra collocamento in quiescenza pagamento dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici”, dice la Corte dei conti.