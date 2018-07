Enti locali: Istat, in 2016 entrate Comuni -6,1%, spese -5,6% (2)

(AdnKronos) – Nei comuni della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si registra la spesa pro capite più elevata (1.927 euro), mentre in quelli della Puglia la più bassa (694 euro). Nel 2016 l’ammontare complessivo delle entrate accertate delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane […]

(AdnKronos) – Nei comuni della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si registra la spesa pro capite più elevata (1.927 euro), mentre in quelli della Puglia la più bassa (694 euro). Nel 2016 l’ammontare complessivo delle entrate accertate delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane risulta pari a 9.537 milioni di euro (-3,7% rispetto all’esercizio precedente).

Le spese complessive impegnate dalle amministrazioni provinciali e dalle città metropolitane per l’anno 2016 sono pari a 10.115 milioni di euro (-1,6% rispetto al 2015), quasi completamente coperte dai 9.537 milioni di euro di entrate. Le spese correnti rappresentano il 77,8% del totale. Il 30,0% delle spese correnti delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane è destinato agli acquisti di beni e servizi. I redditi da lavoro dipendente rappresentano il 17,3% e la loro l’incidenza rispetto alle entrate correnti è del 16,9%.

La spesa per abitante delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane raggiunge il livello più elevato nelle province della Basilicata (270 euro) e quello più basso in Sicilia (97 euro)