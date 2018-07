Sostenibilità: protocollo intesa Regione siciliana e Gse

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Siglata, oggi, a Palermo una nuova partnership tra la Regione Siciliana e il Gestore dei Servizi Energetici – Gse. Il presidente della Regione, Nello Musumeci e il presidente del Gse, Francesco Sperandini, hanno infatti firmato un Protocollo d’intesa, della durata di […]

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Siglata, oggi, a Palermo una nuova partnership tra la Regione Siciliana e il Gestore dei Servizi Energetici – Gse. Il presidente della Regione, Nello Musumeci e il presidente del Gse, Francesco Sperandini, hanno infatti firmato un Protocollo d’intesa, della durata di tre anni, che si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile sul territorio, attraverso il monitoraggio e la crescita delle fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile. Alla stipula presenti anche l’assessore dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, e il dirigente del Dipartimento, Tuccio D’Urso, per conto della Regione e Gabriele Susanna direttore efficienza energetica, Attilio Punzo direttore monitoraggio operativo e Flaminia Barachini direttore Governance, per conto del Gse.

L’accordo si inserisce in un più ampio percorso di affiancamento e supporto alle Regioni italiane con l’obiettivo di sviluppare le fonti rinnovabili in un’ottica di integrazione con i singoli territori e di valorizzarne le peculiarità. La Sicilia, nota per la forte presenza di impianti di energia rinnovabile, rappresenta una delle principali regioni caratterizzata da notevoli potenzialità grazie all’elevata percentuale di irradiazione solare.

Con questo accordo, commenta il presidente Musumeci, “ci dotiamo di strumenti in più, utili nel cammino già avviato e volto all’utilizzo di fonti rinnovabili e di energia pulita e sostenibile sul nostro territorio. Quello firmato stamane è il primo fra i protocolli che Gse sta avviando con le Regioni italiane, la Sicilia è quindi capofila di un percorso strategico che riguarderà l’efficientamento energetico sull’intero territorio nazionale”.