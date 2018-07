Vitalizi: sondaggio M5s Sicilia su Fb, il 70% per il ‘no’ ai tagli

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Sondaggio su Facebook e nuova bocciatura. Al centro ancora una volta il taglio dei vitalizi, cavallo di battaglia delle truppe pentastellate. Il M5s ci riprova e, dopo quello lanciato qualche giorno fa sul presidente della Camera, Roberto Fico, e la ‘casta’ con i Cinquestelle […]

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Sondaggio su Facebook e nuova bocciatura. Al centro ancora una volta il taglio dei vitalizi, cavallo di battaglia delle truppe pentastellate. Il M5s ci riprova e, dopo quello lanciato qualche giorno fa sul presidente della Camera, Roberto Fico, e la ‘casta’ con i Cinquestelle perdenti e il post rimosso, la scena sembra ripetersi. Questa volta a lanciare la consultazione popolare sono i grillini siciliani. Il tema è sempre lo stesso: i vitalizi degli ex parlamentari.

“Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo tagliare questo privilegio ingiusto anche qui alla Regione siciliana. Ma siamo gli unici. Perfino Micicchè ha avuto il coraggio di dichiarare che senza morirebbe di fame. Voi da che parte state?” si legge nel post che ha già ottenuto quasi mille condivisioni e oltre un migliaio di commenti.

Sotto a rappresentare le due posizioni, ‘tagliamo i vitalizi’ e ‘teniamo i privilegi’ ci sono Giancarlo Cancelleri, big pentastellato in Sicilia a favore del taglio e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, contrario alla scure sui vitalizi. Per votare ci sono ancora sei giorni di tempo, ma il risultato, al momento è schiacciante e vede trionfare il ‘no’ al taglio con Miccichè al 70 per cento e Cancelleri al 30 per cento.