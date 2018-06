Governo: Miceli (Pd) invia a Conte sentenza omicidio Mattarella

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Continuano a fa discutere le parole pronunciate ieri alla Camera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, parlando delle minacce sui social nei confronti del Capo dello Stato, ha fatto riferimento “all’attacco alla memoria di un congiunto del presidente Mattarella”. […]

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Continuano a fa discutere le parole pronunciate ieri alla Camera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, parlando delle minacce sui social nei confronti del Capo dello Stato, ha fatto riferimento “all’attacco alla memoria di un congiunto del presidente Mattarella”. Oggi il deputato del Pd Carmelo Miceli ha inviato al premier una mail con la sentenza del processo per l’omicidio dell’ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella.

“Pensando di farle cosa gradita, trasmetto in allegato il file contenente la sentenza di primo grado relativa all’omicidio del compianto presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella – scrive su Facebook Miceli – Sono certo che, per la sua qualifica di avvocato, troverà l’interesse scientifico e il tempo per leggere attentamente il documento che le rimetto, acquisendo, per l’effetto, maggiore consapevolezza sulle generalità del fratello del nostro presidente della Repubblica e, al contempo, sulla rilevanza dell’omicidio in argomento sulla storia, anche attuale, della Sicilia e dell’Italia tutta”.