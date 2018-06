Sanità: Sicindustria, Cittadini miglior scelta per presidenza Aiop

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – “Barbara Cittadini alla guida dell’Aiop è l’ennesima conferma del suo valore e del suo impegno. E’ un riconoscimento che riempie di orgoglio tutta la Sicilia. Barbara Cittadini al vertice nazionale sarà la migliore voce che rappresenterà le istanze del mondo […]

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – “Barbara Cittadini alla guida dell’Aiop è l’ennesima conferma del suo valore e del suo impegno. E’ un riconoscimento che riempie di orgoglio tutta la Sicilia. Barbara Cittadini al vertice nazionale sarà la migliore voce che rappresenterà le istanze del mondo dell’impresa legato alla sanità”. Così Sicindustria commenta l’elezione dell’imprenditrice palermitana alla presidenza nazionale dell’Associazione italiana ospedalità privata.

“Il settore dell’ospedalità, e più in generale quello dei servizi legati alla salute, rappresenta una fetta imponente del pil e dunque della produzione e della ricchezza del territorio – prosegue Sicindustria – Per dare voce alle esigenze di questo mondo e di questo imponente circuito economico è necessaria una guida lucida, attenta ed equilibrata, occorre una figura che abbia strategia, autorevolezza e visione. Ecco perché Barbara Cittadini non poteva che essere la scelta migliore. Auspichiamo sinergie e virtuosi momenti di confronto e collaborazione tra Confindustria e Aiop nel comune interesse dello sviluppo dell’economia e nella fattispecie di un settore strategico come quello della salute”.