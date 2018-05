Giro d’Italia, a Nervesa vittoria in volata di Viviani

Nervesa della Battaglia, 18 mag. – (AdnKronos) – Elia Viviani ha vinto in volata la tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Ferrara-Nervesa della Battaglia di 180 km. Lo sprinter veneto della Quick Step Floors, al terzo successo in questa edizione del Giro, si è imposto davanti all’irlandese Sam Bennett […]

Nervesa della Battaglia, 18 mag. – (AdnKronos) – Elia Viviani ha vinto in volata la tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Ferrara-Nervesa della Battaglia di 180 km. Lo sprinter veneto della Quick Step Floors, al terzo successo in questa edizione del Giro, si è imposto davanti all’irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) e all’olandese Danny Val Poppel (Lotto Nl-Jumbo).

Il britannico Simon Yates ha conservato, per il settimo giorno di fila, la maglia rosa di leader della classifica generale dove ha mantenuto 47″ di vantaggio sull’olandese Tom Dumoulin (Sunweb). Domani 14esima frazione, con partenza da San Vito al Tagliamento e arrivo in salita al monte Zoncolan dopo 186 km.