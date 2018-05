Telethon: Padova eccellenza per la ricerca

Padova, 17 mag. (AdnKronos) – La ricerca scientifica di eccellenza targata Fondazione Telethon trova nella città di Padova uno dei suoi principali interlocutori: dopo Lombardia e Campania, regioni nelle quali sono presenti i due istituti di ricerca intra-murale della Fondazione, il Veneto è la regione […]

Padova, 17 mag. (AdnKronos) – La ricerca scientifica di eccellenza targata Fondazione Telethon trova nella città di Padova uno dei suoi principali interlocutori: dopo Lombardia e Campania, regioni nelle quali sono presenti i due istituti di ricerca intra-murale della Fondazione, il Veneto è la regione italiana in cui i progetti di ricerca ottengono il maggior numero di finanziamenti. Dal 1991 a oggi sono infatti circa 45 milioni di euro i finanziamenti di Fondazione Telethon ricevuti dai laboratori di ricerca veneti, allocati su base meritocratica e competitiva, il 77% dei quali nella provincia di Padova, che ha tra l’altro la più alta percentuale di persone che vivono con una malattia genetica rara di tutto il Veneto.

Questi dati certificano dunque l’impegno della Fondazione nel territorio padovano, che presenta inoltre il più alto rapporto in tutta Italia tra il numero di abitanti e i finanziamenti Telethon investiti in ricerca scientifica.

La regione Veneto e la città di Padova rappresentano quindi una vera e propria eccellenza italiana sulla quale Fondazione Telethon punta con l’obiettivo di trovare risposte concrete in termini di cure e terapie per le persone che vivono con una malattia genetica rara: da oltre 25 anni sono 96 i ricercatori e 244 i progetti di ricerca che hanno ricevuto i finanziamenti Telethon. Attualmente, grazie ai fondi donati dagli italiani, i ricercatori e i progetti finanziati sono rispettivamente 16 e 24. Negli ultimi tre bandi annuali inoltre i ricercatori padovani hanno potuto condurre le loro linee di ricerca ottenendo oltre 2,2 milioni di euro, pari al 13% del totale dei fondi a disposizione, che comunque non si sono rivelati sufficienti a coprire il potenziale espresso.