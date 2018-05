Presentato a Genova il 58esimo Salone Nautico

Genova, 16 mag. (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi pomeriggio a Genova nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la 58esima edizione del Salone Nautico, al via dal 20 al 25 settembre prossimi. “Benvenuti a casa”, il titolo scelto per la kermesse di quest’anno e un Salone all’insegna di una nuova […]

Genova, 16 mag. (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi pomeriggio a Genova nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la 58esima edizione del Salone Nautico, al via dal 20 al 25 settembre prossimi. “Benvenuti a casa”, il titolo scelto per la kermesse di quest’anno e un Salone all’insegna di una nuova filosofia, che passerà “da generalista a multispecialista”, concepito come contenitore con all’interno “4 saloni più uno”, dedicati ognuno ad un settore specifico e ben definito della nautica. Queste alcune tra le principali novità emerse durante la conferenza stampa che si è svolta nelle sale della sede del Comune di Genova, alla quale hanno preso parte la presidente di Ucina-Confindustria Nautica, Carla Demaria, il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Odone.”

Multispecialista – ha sottolineato Demaria, nel suo intervento – vuol dire che sarà un Salone che darà maggiore identità a tutti i segmenti presenti al suo interno. Ci possiamo permettere di organizzare meglio, con layout migliore, un percorso già iniziato lo scorso anno e che ora raggiunge la massima espressione. Nel periodo di crisi noi e altri saloni dovevamo ottimizzare gli spazi, non siamo stati i soli a soffrire di questo e ora non siamo gli ultimi che ne stanno uscendo. Non abbiamo più questo problema, anzi ci sono alcune aree in cui non riusciamo a soddisfare le richieste di tutti”.

Secondo i dati presentati dagli organizzatori il 98% degli espositori ha già confermato la propria presenza al Salone nautico di Genova, con 4 mesi di anticipo. 57 in tutto le nuove richieste di partecipanti, 38 dei quali provenienti dall’estero mentre il 64% degli espositori ha chiesto un aumento degli spazi a disposizione.

“E’ una crescita importante – ha concluso la presidente di Ucina – c’è un contesto favorevole sia economico sia nel rapporto con le istituzioni centrali e del territorio. Il valore vero è che siamo tornati a gestire il Salone nelle migliori condizioni possibili”.