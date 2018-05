Lombardia: Magoni, Millemiglia ‘motore’ del turismo

Milano, 16 mag. (AdnKronos) – “Da sportiva ed amante della competizione sono orgogliosa che la Mille Miglia sia un patrimonio culturale e storico di Brescia, vanto di tutta la Lombardia”. Così l’assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è intervenuta alla partenza della […]

Milano, 16 mag. (AdnKronos) – “Da sportiva ed amante della competizione sono orgogliosa che la Mille Miglia sia un patrimonio culturale e storico di Brescia, vanto di tutta la Lombardia”. Così l’assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è intervenuta alla partenza della prima tappa della storica gara, che porta le autovetture da viale Venezia sino a Cervia-Milano Marittima.

Una rassegna che, spiega l’assessore, “attrae ogni anno a Brescia e in regione migliaia di turisti da tutta Italia e dal mondo”; si tratta, dunque, di “una kermesse che ‘produce ricchezza’ e attrattività, valorizzando il turismo lombardo e facendo girare l’economia bresciana e di tutta la regione”. E “non stiamo parlando solo di una gara di auto d’epoca, ma di un vero e proprio evento a 360 gradi che fa conoscere ed apprezzare in pieno un territorio ricco di bellezze paesaggistiche, culturali ed artistiche come la Lombardia”.

“Mai come in questa occasione – ha aggiunto l’assessore al Turismo, un glorioso passato che l’ha portata ad essere vice campionessa del mondo di sci – si può dire che la Lombardia sia il ‘motore’ del turismo italiano; la carovana della Mille Miglia, infatti, tocca decine di città e perle artistiche della nostra bella Italia, promuovendo e valorizzando eccellenze regionali e nazionali all’insegna della scoperta di un ‘Museo a cielo aperto’ che non ha eguali a livello internazionale”. La Mille Miglia “unisce alcune delle grandi passioni degli italiani: l’adrenalina della competizione, la bellezza e il design di macchine da collezione e la possibilità di viaggiare alla scoperta di luoghi, gusti e tradizioni della nostra Italia”.