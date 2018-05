Governo: Altomonte, spread ‘giochino’? Se sale fa male alla gente (2)

(AdnKronos) – Poi, per com’è fatto il Qe, “i titoli di Stato comprati dalla Bce sono in pancia alla Banca d’Italia per l’80%”. Il ragionamento della bozza del Contratto M5S-Lega (poi smentito, ndr) è: se sono in pancia a un’istituzione italiana perché non li cancelliamo? “Ma questo – spiega Altomonte […]

(AdnKronos) – Poi, per com’è fatto il Qe, “i titoli di Stato comprati dalla Bce sono in pancia alla Banca d’Italia per l’80%”. Il ragionamento della bozza del Contratto M5S-Lega (poi smentito, ndr) è: se sono in pancia a un’istituzione italiana perché non li cancelliamo? “Ma questo – spiega Altomonte – è vietato dall’articolo 123 del trattato di Maastricht: cancellarli vuol dire finanziare direttamente il debito italiano. Ha poco senso voler fare questo e poi restare nell’euro. Le due cose sono incompatibili”.

Non si possono poi ignorare le banche italiane, che possiedono circa 295 miliardi di Titoli di Stato, secondo gli ultimi dati di Bankitalia. “Se questi titoli diventano più rischiosi, le banche ci perdono in valore di attivo in portafoglio e per loro diventa più costoso finanziarsi sul mercato interbancario e quindi fanno meno credito all’economia”. Il rischio è che “gli eletti per tutelare il ceto medio massacrato dalla globalizzazione alla fine li costringano a tassi di interesse più alti e meno credito. Non mi sembra che sia nel loro mandato”.

Detto questo, secondo il professore, “chi vince deve governare, è giusto che lo facciano, ma ci sono problemi che non permettono improvvisazioni: gli slogan sono finiti e così anche la facile demagogia”. Il rischio, secondo Altomonte, è che la politica italiana cada in uno stato di perenne ‘brinkmanship’. La parola americana indica “la capacità di un politico di stare sempre sul ciglio di un burrone, rinfocolando la base e consolidando la sua presa sul potere”. Alla fine, il rischio è che “a stare sempre sul ciglio del burrone si rischia di scivolare: è giusto che la gente lo capisca”.