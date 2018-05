Governo: Cdm domani alle 11, a odg diversi decreti legislativi

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 11,00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro […]

Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 11,00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 – ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA); – DECRETO LEGISLATIVO: Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.161 – ESAME DEFINITIVO (LAVORO E POLITICHE SOCIALI).

– DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – GIUSTIZIA).

– DECRETO LEGISLATIVO: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione – ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA – ECONOMIA E FINANZE).