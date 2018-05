Milano: Seeds&Chips chiude premiando startup del food tech

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Oltre 300 speaker internazionali, più di 40 sessioni di conferenze, oltre 250 startup partecipanti e 300 media accreditati da tutto il mondo. Questi i numeri dell’edizione 2018 di Seeds&Chips che si conclude oggi. Dopo le prime giornate che hanno visto come protagonisti […]

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Oltre 300 speaker internazionali, più di 40 sessioni di conferenze, oltre 250 startup partecipanti e 300 media accreditati da tutto il mondo. Questi i numeri dell’edizione 2018 di Seeds&Chips che si conclude oggi. Dopo le prime giornate che hanno visto come protagonisti Howard Schultz, executive chairman di Starbucks e John Kerry, 68esimo segretario di Stato americano, sono stati consegnati questa mattina i premi Seeds&Chips Awards: 15 riconoscimenti assegnati alle più innovative startup del comparto food e ag tech selezionate da una giuria scientifica composta da Iit, Cnr ed Enea.

“Tante le soddisfazioni e i riconoscimenti ricevuti per questa quarta edizione – afferma il presidente e fondatore di Seeds&Chips Marco Gualtieri -. Abbiamo avuto importanti segnali, in modo trasversale, che ci danno ottimi segnali per il futuro e ci fanno capire che il messaggio è arrivato. Vorrei citare tre startup italiane che sono state con noi, Chokkino, che ha incontrato un entusiasta Howard Schultz durante il nostro GiveMe5!, Revoilution e Robonica, con l’auspicio che possano diventare le prime Unicorn nazionali con il coinvolgimento di tutto il Sistema Paese”.

Un importante segnale è arrivato anche da Papa Francesco che ieri in Vaticano ha incontrato una delegazione di small holder farmers guidata da Viktoria de Bourbon de Parme. Una rappresentanza di piccoli agricoltori di tutto il mondo, che hanno preso parte a Seeds&Chips, e che, in questa occasione, hanno portato al Santo Padre il messaggio ereditato dal summit: il sostegno ad un’alleanza umana per la salvaguardia dell’intero pianeta, anche e soprattutto attraverso il progresso nell’agricoltura.