Lombardia: studenti premiati da Consiglio regionale in visita a Foibe

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Partiranno da Milano il prossimo 16 maggio i trenta ragazzi delle cinque scuole lombarde (liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo; scuola media P. Gelpi di Mapello (Bg); liceo linguistico P. Chiara di Gallarate (Va); istituti di Legnano (Mi) Isis Bernocchi e Is Dell’Acqua) […]

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Partiranno da Milano il prossimo 16 maggio i trenta ragazzi delle cinque scuole lombarde (liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo; scuola media P. Gelpi di Mapello (Bg); liceo linguistico P. Chiara di Gallarate (Va); istituti di Legnano (Mi) Isis Bernocchi e Is Dell’Acqua) vincitori della decima edizione del concorso, promosso dal Consiglio regionale della Lombardia e riservato alle scuole in ricordo del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano.

Il tema degli elaborati, sulla base dei quali i ragazzi hanno partecipato al concorso, era ‘Storie, testimonianze e opere dell’identità italiana nell’esodo giuliano-dalmata-istriano’ per valorizzare il tema del ricordo a dieci anni dalla legge regionale della Lombardia. Il programma prevede una prima tappa sui luoghi della Grande Guerra, con la visita a Redipuglia, il più grande sacrario militare italiano, e alla dolina dei Bersaglieri, sul monte Sei Busi.