Def: Confartigianato Veneto, vanno scongiurati gli aumenti Iva e accise (2)

(AdnKronos) – “La sterilizzazione dell’Iva è fondamentale per il rilancio del mercato interno – conclude Bonomo – che è l’obiettivo principale per garantire una ripresa seria al mondo della piccola impresa. Siamo infatti convinti che il nostro Paese non possa vivere di solo export. Soprattutto oggi di fronte a rischi crescenti rappresentati dalle fluttuazioni monetarie, dalle tensioni geopolitiche, dalle guerre sui dazi e dalle agguerrite politiche di marketing e distribuzione dei competitors anche dei cosiddetti Nuovi Mondi. Risolleviamo il nostro mercato per il bene di tutti”.