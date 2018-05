Salute: ‘silver economy’ raggiungerà i 15 mila mld dollari nel 2020

Milano, 3 mag. (AdnKronos) – A seguito dall’aumento dell’età media della popolazione mondiale, la ‘silver economy’ è considerata la terza economia più grande al mondo, rappresentando nel 2014 un valore di circa 7 trilioni di dollari che, secondo le stime, raggiungerà i 15 trilioni nel […]

Milano, 3 mag. (AdnKronos) – A seguito dall’aumento dell’età media della popolazione mondiale, la ‘silver economy’ è considerata la terza economia più grande al mondo, rappresentando nel 2014 un valore di circa 7 trilioni di dollari che, secondo le stime, raggiungerà i 15 trilioni nel 2020. Emerge da uno studio redatto da Fondazione Marche e dall’dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in occasione della presentazione di ‘Expo-Meeting Innov-Aging’ che si terrà ad Ancona dal 21 al 23 giugno prossimi.

Dallo studio emerge che in Italia l’aumento del reddito medio da pensione è più rapido di quello del reddito pro capite italiano a partire dal 2008; la spesa per pensioni è aumentata del 12% tra il 2009 e il 2016, mentre il resto della spesa primaria è aumentato solo di 0,1 punti percentuali. Conseguentemente il rapporto tra spesa per pensioni e altra spesa primaria è salito di oltre 5 punti percentuali tra il 2009 e il 2016.

“L’Aging è la nuova sfida che la società contemporanea deve affrontare e, soprattutto, vincere, in termini di individuazione e gestione di un nuovo modello di sviluppo economico. Per divenire sostenibile, infatti, questo settore ha bisogno di avviare percorsi di innovazione simili a quelli che, ormai già da tempo, sono stati promossi in altri comparti, come quello dei servizi e dell’industria”, commenta Francesco Merloni, presidente Esecutivo della Fondazione Marche. “L’Expo-Meeting Innov-Aging è stato ideato e progettato proprio per cogliere questa possibilità, ovvero quella di sfruttare appieno le nuove opportunità presentate da questo scenario. In questo settore l’innovazione, infatti, rappresenta una formidabile opportunità di crescita, permettendo di migliorare la qualità della vita” conclude Merloni.