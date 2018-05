Milano: blitz carabinieri, 23 arresti e 300 chili droga sequestrata

Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Ventitré arresti e oltre 300 chili di droga sequestrata. E’ il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano nelle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese.

Dall’alba di stamane i militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Milano, nei confronti di 23 italiani, di cui 16 in carcere, 6 agli arresti domiciliari e una all’obbligo di presentazione alla pg, ritenuti responsabili a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di armi e munizioni e intestazione fittizia di beni.

Le indagini, spiegano gli investigatori, hanno consentito di individuare gruppi criminali ben organizzati, divisi in ‘batterie’, che si rifornivano di cocaina da soggetti di origine calabrese contigui alla ‘ndrangheta, oltre che di hashish e marijuana dalla Spagna e da cittadini nordafricani operanti a Milano e hinterland. La redistribuzione dello stupefacente agli acquirenti, anche a domicilio, avveniva in Lombardia, Piemonte e Liguria. Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 12 nella sala stampa del comando provinciale carabinieri di Milano, in via della Moscova 21.