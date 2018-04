1 maggio: assessore Turismo, per Veneto si annuncia nuovo record (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Da non dimenticare poi che il 20 maggio si celebra la Pentecoste, una delle principali feste in Germania e nei Paesi di lingua tedesca: in molti Länder chiuderanno anche le scuole e in previsione dell’arrivo dei vacanzieri d’oltralpe, gran parte delle strutture […]

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Da non dimenticare poi che il 20 maggio si celebra la Pentecoste, una delle principali feste in Germania e nei Paesi di lingua tedesca: in molti Länder chiuderanno anche le scuole e in previsione dell’arrivo dei vacanzieri d’oltralpe, gran parte delle strutture ricettive apriranno i battenti, soprattutto sulla costa adriatica, inaugurando così la nuova stagione estiva”, ricorda l’assessore veneto.

“A proposito di quest’ultima, è difficile stabilire se i dati relativi ai flussi turistici di questi primi mesi dell’anno possano essere considerati una proiezione certa per l’estate, ma in base a quanto riferiscono gli imprenditori dei settori alberghiero ed extralberghiero relativamente all’andamento delle prenotazioni, possiamo affermare che i segnali sono più che incoraggianti. Insomma, se il turismo si confermerà anche nel 2018 come prima industria del Veneto e se quest’ultimo conquisterà per l’ennesima volta il più alto gradino del podio a livello nazionale tra le regioni turistiche, non ci sarà da stupirsi”, spiega Caner.