Meteo: in Lombardia tempo perturbato nel fine settimana

Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Sulla Lombardia il graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica genera un cedimento dei valori di pressione che porterà tempo perturbato per tutto il fine settimana. Per tutta la giornata di oggi la nuvolosità sarà irregolare, mentre sabato e domenica sarà più estesa con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali. Fenomeni più intensi sono attesi nella serata di domenica. Queste le previsioni del tempo contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Per l’inizio della prossima settimana, ancora probabili condizioni di debole instabilità.