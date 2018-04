Lombardia: Gallera, per ospedale Codogno investiti 2 mln in ultimo biennio (2)

(AdnKronos) – In riferimento alla sospensione del punto nascita, l’assessore spiega che “è dovuta alla carenza di pediatri e ginecologi che ha dimensioni nazionali, non solo regionali”.

In Lombardia, “dal 2018 al 2020, si prevede che degli 898 pediatri e 789 ginecologi ora in servizio andranno in pensione nel prossimo biennio 250 pediatri e 300 ginecologi. Se si considera che annualmente gli ingressi nelle scuole di specializzazione sono rispettivamente 56 per pediatria e 51 per ginecologia, si può ben comprendere quale sia l’entità del fenomeno”.

“Alla luce di questa situazione – conclude il titolare regionale della Sanità – stiamo predisponendo un progetto per garantire comunque alle gestanti un’assistenza costante per tutto il percorso nascita pre e post parto”.