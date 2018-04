Russia: Ciambetti (Veneto), frau Merkel chiede a Trump di essere esonerata dalle sanzioni

Venezia, 20 apr. (AdnKronos) – “Un mese fa, circa, il via libera sostanzialmente avallato dal governo tedesco alla realizzazione del gasdotto russo-tedesco North Stream 2, adesso la richiesta che la settimana prossima Frau Merkel farà a mr. Trump di esonerare dalle sanzioni contro la Russia una […]

Venezia, 20 apr. (AdnKronos) – “Un mese fa, circa, il via libera sostanzialmente avallato dal governo tedesco alla realizzazione del gasdotto russo-tedesco North Stream 2, adesso la richiesta che la settimana prossima Frau Merkel farà a mr. Trump di esonerare dalle sanzioni contro la Russia una serie di imprese tedesche”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, commenta le indiscrezioni fatte trapelare dal Wall Street Journal “e non smentite da Berlino – precisa Ciambetti – In realtà sul tavolo della Cancelliera sono arrivate analisi per cui con le nuove sanzioni alla Russia si calcolano danni per centinaia di milioni per la Germania e Frau Merkel non ci pensa su due volte”.

“Il nostro governo, invece, è a dir poco latitante sul caso. Da anni, ormai, il Consiglio regionale del Veneto ha denunciato, inascoltato, la pericolosità e l’inutilità delle sanzioni contro la Russia. In Willy-Brandt-Straße 1 se ne sono accorti e in un impeto di realpolitik hanno anteposto gli interessi nazionali alle politiche degli alleati”, stigmatizza.

“Ora, insistere nell’adesione cieca alla strategia sanzionatoria mi sembra decisamente controproducente: perché Berlino può fare quello che vuole, pensiamo anche al caso del gasdotto North Stream 2 contro il quale si era schierato anche la Commissione Europea, e noi dobbiamo essere gli eroi del masochismo economico e sacrificare sull’altare delle sanzioni imprese, fatturato e occupazione? A pagare le sanzioni non sono gli stati, ma chi perde commesse, perde il lavoro e si vede sostituito da altri concorrenti non più validi ma più furbi e meglio tutelati dai propri governi”, conclude.