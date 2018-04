Governo: Rosato, Di Maio e Salvini si dividono poltrone, forno non chiude

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si sono divisi in maniera cencelliana e velocemente tutti gli uffici di vertice di Camera e Senato, le commissioni. […]

Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si sono divisi in maniera cencelliana e velocemente tutti gli uffici di vertice di Camera e Senato, le commissioni. Siamo tornati alla Prima Repubblica sul serio”. Lo dice Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

“A me risulta molto più probabile” l’accordo tra Lega e 5 Stelle, “stanno seriamente lavorando, con una serie di schermaglie perché stanno pensando a chi vince in Molise e Friuli, e questo è uno schema pericoloso che si ripeterà anche dopo”, alle amministrative, “ma loro stanno lavorando a un accordo, lo dicono anche apertamente”, dice.