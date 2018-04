Comunali: centrodestra diviso a Vicenza e a San Donà, si rischia a Treviso

Vicenza, 18 apr. (AdnKronos) – Alle prossime elezioni amministrative il centrodestra in Veneto si spacca non solo a Vicenza, ma anche a San Donà di Piave, uno dei Comuni più importanti dell’alto veneziano, e nei comuni veronesi di Bussolengo e Sona, Lega e Fi corrono separate.

E, non solo ora si rischia anche a Treviso una spaccatura tra Fi e la Lega, dove nonostante tutto, il candidato del Carroccio, Mario Conte sfodera però tranquillità, dicendosi sicuro che gli azzurri non si sfileranno dalla cordata che ad oggi, almeno, lo vede come candidato unico del centrodestra alla poltrona di primo cittadino del capoluogo della Marca: “La partita di continua a giocare in squadra, anche le notizie che vengono da altre province (leggi Vicenza ndr), non ci disturbano e non c’è possibilità di spaccatura”.

“Adesso spetta a Fi decidere se unirsi a tutti gli altri partiti della coalizione di Centrodestra nel sostenere il candidato unico a sindaco di Vicenza Francesco Rucco, e puntare tutti assieme a vincere, oppure mettere a repentaglio questa chances, magari presentando un candidato di bandiera. Ma ciò significherebbe isolarsi non solo a Vicenza, ma in tutto il Veneto, e credo che le minacce di andare da soli non portino da nessuna parte”, ragiona il coordinatore regionale di Fdi in Veneto, Sergio Berlato, replicando all’Adnkronos alle prese di posizione nel partito di Berlusconi, dopo la decisione di ieri della Lega e di ‘Noi con l’Italia’ di appoggiare il candidato delle liste civiche, sponsorizzato fin da subito da Fdi, Francesco Rucco, a scapito del candidato di Fi, Fabio Mantovani. Con quest’ultimo, viste le divisioni interne nel Centrodestra, che ieri ha ritirato la sua candidatura a sindaco di Vicenza.