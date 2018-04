Meteo: Lombardia, sole e tempo stabile fino a venerdì

Milano, 16 apr. (AdnKronos) – Rimonta dell’anticiclone che dall’Europa centrale raggiungerà l’Italia settentrionale e la Lombardia. Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato con temperature in aumento sulla regione. Da mercoledì fino a venerdì, spiega il bollettino meteo dell’Arpa, è prevista […]

Milano, 16 apr. (AdnKronos) – Rimonta dell’anticiclone che dall’Europa centrale raggiungerà l’Italia settentrionale e la Lombardia. Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato con temperature in aumento sulla regione. Da mercoledì fino a venerdì, spiega il bollettino meteo dell’Arpa, è prevista un’ulteriore espansione dell’anticiclone con tempo stabile e asciutto su tutta la regione e temperature in aumento sia in montagna sia in pianura, con massime tra 23 e 25 gradi. Le minime saranno in media attorno ai dieci gradi.