Lombardia: Rolfi e Foroni, stanziati 400mila euro per consorzi bonifica

Milano, 16 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo stanziato una somma importante da destinare ai consorzi di bonifica per effettuare opere di pronto intervento da loro segnalate”. E’ l’annuncio di Fabio Rolfi e Pietro Foroni, assessori regionali all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e al Territorio e Protezione civile, che hanno proposto la delibera con la quale la giunta regionale della Lombardia presieduta dal presidente Attilio Fontana ha stanziato 400 mila euro ai consorzi di bonifica Est Ticino Villoresi, Oglio Mella e Chiese per la realizzazione di opere di pronto intervento interessanti il reticolo idrico.

Si tratta di quattro interventi i cui lavori sono stati autorizzati dagli uffici regionali, per una spesa ammissibile complessiva di euro 443.583,89, di cui euro 399.225,05 quale contributo regionale.

“Finanzieremo gli interventi al 90 percento – spiegano i due assessori -. Un modo concreto per risolvere problematiche reali presenti sul territorio, risolvendo problemi strutturali per contrastare la dispersione di acqua, fondamentale per l’attività agricola”.