Pd: Alfieri, congresso Lombardia a settembre o ottobre

Milano, 14 apr. (AdnKronos) – Il congresso del Pd in Lombardia potrebbe tenersi “tra settembre e ottobre”, ma “se invece si dovesse anticipare il congresso nazionale accorperemo tutto”. A spiegarlo è il segretario regionale del Pd Lombardia, Alessandro Alfieri, che non intende ricandidarsi. “Siamo in […]

Milano, 14 apr. (AdnKronos) – Il congresso del Pd in Lombardia potrebbe tenersi “tra settembre e ottobre”, ma “se invece si dovesse anticipare il congresso nazionale accorperemo tutto”. A spiegarlo è il segretario regionale del Pd Lombardia, Alessandro Alfieri, che non intende ricandidarsi. “Siamo in una nuova fase ed è giusto che io la interpreti. Sono da 5 anni segretario, non verrà meno il mio impegno, darò il mio contributo ma è giusto aprire una fase nuova”.

Alfieri, che alle elezioni del 4 marzo è stato eletto al Senato, intende occuparsi da lì di “temi a lui cari come la politica estera”. Quanto all’assemblea nazionale rinviata, “ho salutato con favore la decisione di spostarla perché così avremo il tempo di costruire un percorso più ordinato per la nostra discussione interna e affrontare con più serenità il quadro complesso dal punto di vista istituzionale. Serve – dice al termine dell’assemblea regionale che si è tenuta oggi a Milano – che il Pd abbia una voce molto chiara e netta”.