Veneto: Sandonà, Oliviero Toscani smetta di offendere popolo veneto

Venezia, 13 apr. (AdnKronos) – Le “ultime dichiarazioni” di Oliviero Toscani, “meriterebbero solo di essere ignorate se non andassero a colpire direttamente e in maniera discriminatoria i veneti, le nostre eccellenze e i nostri prodotti più tipici”, quindi “è giunto il momento di esprimere formalmente […]

Venezia, 13 apr. (AdnKronos) – Le “ultime dichiarazioni” di Oliviero Toscani, “meriterebbero solo di essere ignorate se non andassero a colpire direttamente e in maniera discriminatoria i veneti, le nostre eccellenze e i nostri prodotti più tipici”, quindi “è giunto il momento di esprimere formalmente la condanna del Consiglio regionale alle aggressioni verbali di Toscani nei confronti del popolo veneto”. Ad affermarlo, in una nota, è il Consigliere regionale del Veneto Luciano Sandonà (Zaia Presidente), primo firmatario di una Risoluzione sottoscritta anche dal collega Franco Gidoni (Lega Nord).