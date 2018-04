Sanità: Coletto (Veneto), da gestione accentrata 2017 tesoretto di 149 mln

Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – “Un tesoretto che, abbinato ai 25 miliardi tagliati alla sanità nazionale dai Governi succedutisi dal 2010 a oggi, pari a oltre 2 miliardi per il solo Veneto (dati certificati dalla Corte dei Conti), insieme al riconoscimento dell’equilibrio di bilancio anche […]

Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – “Un tesoretto che, abbinato ai 25 miliardi tagliati alla sanità nazionale dai Governi succedutisi dal 2010 a oggi, pari a oltre 2 miliardi per il solo Veneto (dati certificati dalla Corte dei Conti), insieme al riconoscimento dell’equilibrio di bilancio anche nel 2017, ha il significato di un’impresa”. Così l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto, Luca Coletto, commenta la delibera con la quale la Giunta regionale ha approvato la ricognizione dei flussi finanziari della Gestione Sanitaria Accentrata Regionale, effettuati attraverso la “neonata” Azienda Zero, assegnando a Ullss e Aziende Ospedaliere una somma di oltre 149 milioni, finora non utilizzati su una dotazione complessiva 2017 pari a oltre 421 milioni.

“Questa operazione ha voci significative – aggiunge l’Assessore – a cominciare dalla copertura di maggiori costi legati all’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nazionali per oltre 74 milioni di euro. Da anni il Ministero promuove il Veneto per la capacità di erogare i Lea – dice Coletto – ma il nuovo elenco entrato in vigore richiede risorse ingenti, ben superiori a quelle quantificate dal Governo nel Fondo Sanitario Nazionale. Anche con questo stanziamento il Veneto risponde con i fatti al dettato dell’articolo 32 della Costituzione”.