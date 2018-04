Lombardia: Elisabetta Strada eletta presidente giunta delle elezioni

Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Elisabetta Strada, capogruppo della Lista Gori in Regione Lombardia, è stata eletta questo pomeriggio presidente della giunta delle elezioni, l’organismo composto da un rappresentante di ogni gruppo a cui spetta il compito di valutare e segnalare gli eventuali casi […]

Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Elisabetta Strada, capogruppo della Lista Gori in Regione Lombardia, è stata eletta questo pomeriggio presidente della giunta delle elezioni, l’organismo composto da un rappresentante di ogni gruppo a cui spetta il compito di valutare e segnalare gli eventuali casi di ineleggibilità e incompatibilità dei nuovi consiglieri regionali. Lo statuto regionale prevede che la presidenza spetti ad un rappresentante dei gruppi di minoranza.

Elisabetta Strada è stata eletta presidente all’unanimità, così come Claudia Carzeri (Fi) eletta vicepresidente e Franco Lucente (FdI) nominato consigliere segretario. Gli altri componenti della giunta delle elezioni sono Alessandra Cappellari (Lega Nord), Luca Del Gobbo (NcI), Giacomo Cosentino (Lista Fontana), Manfredi Palmeri (Energie per la Lombardia), Viviana Beccalossi (Gruppo Misto), Raffaele Straniero (Pd) e Andrea Fiasconaro (M5s).

La seduta di insediamento è stata presieduta dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (Forza Italia), che nella scorsa legislatura regionale aveva ricoperto anche l’incarico di vicepresidente della stessa giunta delle elezioni. “Auguro – commenta Fermi – buon lavoro a Elisabetta Strada e ai componenti della giunta delle elezioni che da oggi avranno 60 giorni a disposizione per concludere i propri lavori e predisporre una relazione da inviare all’ufficio di presidenza del Consiglio”. Entro i successivi 30 giorni “sottoporrò all’attenzione e al voto dell’Aula la delibera in merito alla convalida degli eletti, sulla base della relazione pervenuta. Tocca infatti al Consiglio regionale convalidare l’elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dichiarare la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale e che non abbiano compiuto nei tempi previsti tutti gli atti necessari a rimuovere le cause di incompatibilità sollevate”.