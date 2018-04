Regionali: Salvini, se vinciamo qualcuno abbassa la cresta

Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Chi vota in Molise come in Friuli, sappia che può darci una mano ad accelerare la nascita del governo, votando Lega. Se la Lega e il centrodestra vinceranno queste due elezioni, vedete che il governo arriva in fretta, qualcuno abbassa la cresta e noi finalmente cominciamo […]

Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Chi vota in Molise come in Friuli, sappia che può darci una mano ad accelerare la nascita del governo, votando Lega. Se la Lega e il centrodestra vinceranno queste due elezioni, vedete che il governo arriva in fretta, qualcuno abbassa la cresta e noi finalmente cominciamo a lavorare”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook.