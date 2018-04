Veneto: Donazzan, riforma Camere commercio favorisce rapporto scuola-lavoro (2)

(AdnKronos) – “La riforma degli enti camerali ha trovato in Veneto, come sempre, una efficace reazione – commenta l’assessore Donazzan – La scelta di aumentare il contributo delle imprese destinandolo al potenziamento del rapporto tra scuola e lavoro trova il pieno e convinto sostegno […]

(AdnKronos) – “La riforma degli enti camerali ha trovato in Veneto, come sempre, una efficace reazione – commenta l’assessore Donazzan – La scelta di aumentare il contributo delle imprese destinandolo al potenziamento del rapporto tra scuola e lavoro trova il pieno e convinto sostegno della Regione”.

“Gli obiettivi di aumentare il numero di aziende iscritte agli elenchi dell’alternanza scuola-lavoro in Veneto – ha sottolineato l’assessore – e di valorizzare nel mondo dell’impresa la conoscenza dei percorsi di istruzione tecnica superiore (le fondazioni ITS Academy) che vedono il Veneto ai primissimi posti in Italia per qualità formativa e indice di occupazione post-diploma, coincidono con le strategie regionali volte a favorire l’incontro diretto tra mondo della formazione e mondo del lavoro e la collaborazione reciproca tra scuola e imprese”.